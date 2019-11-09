Пермяка обвинили в даче взятки сотруднику ФСБ

СЕГОДНЯ 07:48 2019-11-09T07:48:44+03:00

Он был одним из руководителей в частной фирме

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На стройке в Кунгуре прошла проверка соблюдения миграционного законодательства, во время которой на объекте нашли нарушения. Одного из руководителей коммерческой организации привлекли к административной ответственности за незаконное привлечение к труду в России иностранца. Работник захотел избежать наказания и передал должностному лицу Управления ФСБ России по Пермскому краю взятку. Размер ее составил 50 тысяч рублей.

Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Пермскому краю, собранные доказательства преступления были направлены в суд. В итоге Ленинский районный суд Перми признал мужчину виновным в даче взятки сотруднику ФСБ по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий (бездействие).

Теперь виновный должен выплатить штраф в 500 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU