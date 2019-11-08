В 2019 году в Прикамье произошло 78 ДТП с дикими животными

СЕГОДНЯ 18:02 2019-11-08T18:02:58+03:00

От животного не стоит ждать рациональной реакции. Испуганный, он сам может броситься на автомобиль. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В 2019 году в Пермском крае с произошло 78 дорожно-транспортных происшествия с участием диких животных. Учитывая, что большинство животных гибнет, ущерб охотничьим ресурсам исчисляется по следующей утвержденной в 2011 году Методике: стоимость одной особи лося составляет 80 000 рублей, медведя – 60 000 рублей, косули – 40 000 рублей, кабана – 30 000 рублей.

Дикие животные могут пересекать автомобильную дорогу в любое время года. Можно ли предупредить столкновение? Да, и в минприроды дали советы, как избежать подобных ДТП:

В период сезонной миграции с мая по июнь мигрируют в основном молодые лоси. Наибольшую активность они проявляют в часы рассвета, а также с заката до полуночи. Ограждение вдоль трассы не является гарантией безопасности, лось может обойти вокруг или перепрыгнуть через ограждение.

Увидев знак «Дикие животные», снизьте скорость. По ходу движения осматривайте обе обочины, придорожные полосы, разделительные газоны и встречную полосу, чтобы успеть рассмотреть любое движение или темные силуэты. Особое внимание обращайте на появление светящихся глаз. Даже если вы заметили одного дикого животного, то рядом, возможно, находятся еще несколько.

При встрече с животным на автомобильной дороге не ожидайте от него рациональной реакции, испуганное, оно скорее ринется наперерез автомобилю, чем в сторону. Если лось находится в непосредственной близости, то сигналить не стоит, так как животное может испугаться и бросится на автомобиль.

В случае столкновения с диким животным необходимо вызвать сотрудника дорожно-патрульной службы.

Если в результате ДТП был причинен ущерб охотничьим ресурсам, Минприроды предъявит претензию о возмещении ущерба охотничьим ресурсам. Если на момент аварии гражданская ответственность водителя была застрахована, претензия предъявляется в страховую компанию. При отсутствии полиса ОСАГО или при управлении автомобилем водителем, который не вписан в страховой полис ОСАГО, претензия о возмещении ущерба предъявляется владельцу автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU