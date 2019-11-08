Пермячка отсудила компенсацию морального вреда за травму руки
Суд Ленинского района Перми встал на сторону пострадавшей пермячки, которая упала и повредила руку. Все произошло возле строительной площадки на улице Куйбышева в центре Перми. Проходя через неосвещенный деревянный переход, женщина упала на колени, схватившись за металлический профнастил и получила травму руки.
Долгое время пострадавшая находилась на лечении, ей пришлось перенести несколько операций и лишиться отпуска. Поправившись, она подала иск в суд к администрации района и фирме-застройщику.
- Суд, оценив представленные доказательства, пришел к выводу, что падение и причинение вреда здоровью произошло из-за ненадлежащего выполнения ответчиком возложенных на него обязанностей по содержанию здания при проведении строительных работ, - сообщили в пресс-службе Ленинского суда Перми. - По решению суда в пользу истицы взыскано 80 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.
ИСТОЧНИК KP.RU