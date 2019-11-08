2019-11-08T17:02:10+03:00
Общество

Пермячка отсудила компенсацию морального вреда за травму руки

В центре города она споткнулась в темном переходе и упала
Алена ОВЧИННИКОВА
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Дело о возмещении морального вреда слушалось в Ленинском суде Перми.Дело о возмещении морального вреда слушалось в Ленинском суде Перми.Фото: архив "КП"
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Суд Ленинского района Перми встал на сторону пострадавшей пермячки, которая упала и повредила руку. Все произошло возле строительной площадки на улице Куйбышева в центре Перми. Проходя через неосвещенный деревянный переход, женщина упала на колени, схватившись за металлический профнастил и получила травму руки.

Долгое время пострадавшая находилась на лечении, ей пришлось перенести несколько операций и лишиться отпуска. Поправившись, она подала иск в суд к администрации района и фирме-застройщику.

- Суд, оценив представленные доказательства, пришел к выводу, что падение и причинение вреда здоровью произошло из-за ненадлежащего выполнения ответчиком возложенных на него обязанностей по содержанию здания при проведении строительных работ, - сообщили в пресс-службе Ленинского суда Перми. - По решению суда в пользу истицы взыскано 80 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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