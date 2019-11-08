Житель Прикамья затащил ребенка в подъезд и надругался над ним
В Прикамье осудили 52-летнего мужчину. В декабре прошлого года в Чернушке мужчина увидел на улице девочку. Он затащил ее в подъезд и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Девочке удалось сбежать.
- В ходе расследования были изъяты записи камер видеонаблюдения, проведен комплекс судебных экспертиз, опрошены десятки свидетелей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста"
Суд вынес ему наказание - 12 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строго режима.
ИСТОЧНИК KP.RU