Житель Прикамья затащил ребенка в подъезд и надругался над ним

СЕГОДНЯ 15:48 2019-11-08T15:48:18+03:00

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В Прикамье осудили 52-летнего мужчину. В декабре прошлого года в Чернушке мужчина увидел на улице девочку. Он затащил ее в подъезд и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Девочке удалось сбежать.

- В ходе расследования были изъяты записи камер видеонаблюдения, проведен комплекс судебных экспертиз, опрошены десятки свидетелей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста"

Суд вынес ему наказание - 12 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU