2019-11-08T15:11:46+03:00
Политика

Сотрудники ФСБ провели обыски в Законодательном Собрании Пермского края

Были изъяты компьютеры и мобильный телефон председателя одного из комитетов
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Василий Вахрин
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Сотрудники краевого управления ФСБ ведут проверку деятельности инфраструктурного комитета Законодательного Собрания Пермского края. В частности, они провели обыски в кабинетах, изъяли компьютерную технику и служебный мобильный телефон председателя комитета Виктора Плюснина. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Также в ЗС рассказали, что ранее представители силового ведомства запрашивали заверенные копии документов, рассматриваемых комитетом по развитию инфраструктуры в части финансирования капитального строительства и реконструкции объектов общественной инфраструктуры за 2012- 2018 годы. В краевом парламенте пояснили, что все эти документы можно найти в открытом доступе. Это касается и краевых инвестпрограмм, и перечней объектов капстроительства.

В управлении ФСБ данную информацию комментировать отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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