В Перми открылась еще одна библиотека нового поколения

СЕГОДНЯ 15:01 2019-11-08T15:01:46+03:00

В ней есть новое компьютерное и мультимедийное оборудование: интерактивный стол, 3D-принтер, очки дополненной реальности, графический планшет

Изменить размер текста: A A

8 ноября на базе библиотеки №1 им. Толстого в Свердловском районе Перми состоялось открытие второй модельной библиотеки. Это стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Культура».

В торжественном открытии обновленной библиотеки №1 им. Толстого приняли участие министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, глава Перми Дмитрий Самойлов, депутат Государственной Думы Игорь Сапко, председатель гордумы Юрий Уткин, начальник департамента культуры и молодежной политики администрации Перми Елена Неганова.

- Пермь – город традиционно книжный и читающий. Особую роль библиотек подтвердил национальный проект «Культура», предусматривающий модернизацию библиотечной сети по всей стране. Наш город, конечно же, не мог «пройти мимо» такого уникального шанса. При поддержке краевых властей мы заявились на федеральный конкурс и заявки Перми победили в нем. Все, что происходит сегодня – это новая жизнь библиотек. Уникальное здание с уникальной историей, здорово, что здесь будет работать такая библиотека, - отметил Дмитрий Самойлов.

Вячеслав Торчинский поблагодарил команду «Объединения муниципальных библиотек» и отметил, что работу пермских специалистов отметили на федеральном уровне. Свое приветствие участникам церемонии направила заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова. Она подчеркнула, что модельные библиотеки должны стать катализаторами преобразований в библиотечной отрасли и задать новый стандарт работы учреждений культуры.

Библиотека №1 им. Толстого расположена во Дворце культуры им. Солдатова, который является памятником архитектуры, объектом культурного наследия регионального значения. На средства городского бюджета был разработан дизайн-проект модельной библиотеки в соответствии с архитектурной стилистикой помещения – высокими потолками, декоративной лепниной, подвесными люстрами. Также проведен ремонт, организована система навигации.

Проект модернизации позволил наполнить традиционное пространство библиотеки современными технологиями, создать комфортное многофункциональное пространство. В структуре библиотеки выделены зоны взрослого и детского чтения, конференц-зал, информационно-правовой центр, центр краеведческой информации. Приобретено новое компьютерное и мультимедийное оборудование: интерактивный стол, 3D-принтер, очки дополненной реальности, графический планшет. В библиотеке установлены две современные станции самостоятельной документовыдачи, что позволит обойтись без помощи библиотекаря.

В рамках проекта фонд библиотеки пополнился классической и современной литературой для взрослых и детей. Для пользователей организован доступ к Национальной электронной библиотеке – полнотекстовой коллекции книг, включающей как книжные памятники, так и современные издания.

С момента открытия запланирована насыщенная программа мероприятий – творческих встреч, мастер-классов, концертов, образовательных программ. Пространство библиотеки станет площадкой для встреч и общения, территорией интеллектуального досуга, центром притяжения и культурной жизни горожан.

- Нам предстоит наполнить эти стены читательскими голосами. Мы бы очень хотели, чтобы посещение этой библиотеки плотно вошло в график горожан, - подчеркнула директор «Объединения муниципальных библиотек» Перми Светлана Хаерзаманова.

Напомним, 31 октября первая модельная библиотека в городе была открыта на базе библиотеки №8 им. Островского в Орджоникидзевском районе Перми. На обновление обоих учреждений муниципальное бюджетное учреждение культуры «Объединение муниципальных библиотек» города Перми на конкурсных условиях получило федеральную субсидию в размере 10 миллионов рублей.