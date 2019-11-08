В Перми открыли новую спортивную площадку

СЕГОДНЯ 14:36 2019-11-08T14:36:17+03:00

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Руководство «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» приняло участие в торжественной церемонии открытия многофункциональной спортивной площадки в Краевом индустриальном техникуме. Почетными гостями церемонии стали: председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, глава Индустриального района города Перми Александр Иванов и начальник управления профессионального образования Министерства образования и науки Пермского края Илья Бочаров.

ГБПОУ «Краевой индустриальный техникум» - один из основных партнеров «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» по подготовке кадров.

Для более качественной подготовки специалистов «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» помог техникуму оборудовать учебную лабораторию «Процессы и аппараты по переработке нефти и газа», включающую в себя симуляторы, тренажеры и лабораторные стенды, которые наглядно отображают характер процессов нефтепереработки и передают особенности работы с оборудованием. Проект реализован в рамках Соглашения ПАО «ЛУКОЙЛ» с Пермским краем в 2018 году.

Но сотрудничество завода и техникума развивается не только в области подготовки кадров, но и в общественном, творческом. Есть совместные волонтерские проекты, учащиеся КИТа - постоянные участники творческих фестивалей. Вот в этом году ПАО «ЛУКОЙЛ» внесла значимый вклад в спортивную подготовку будущих нефтепереработчиков в рамках Программы социального инвестирования Компании «ЛУКОЙЛ» - построена новая спортивная площадка.

13 млн 800 тысяч рублей - это размер поддержки техникума в этом году, в том числе на спортивную площадку и благоустройство территории 7,3 и 2,7 млн рублей, соответственно.

В следующем году, в юбилейном для техникума - ему исполняется 60 лет, нас снова ждут продолжение сотрудничества и реализация при поддержке Компании «ЛУКОЙЛ» и «Пермнефтеоргситеза» новых образовательных проектов.

Ежегодно порядка 30 учащихся проходят практику и стажировки на предприятии, порядка 8 - 10 выпускников трудоустраиваются к нам сразу после окончания техникума. Завод помогает получить профессию и дать путевку в жизнь - надежного работодателя, возможности для роста и развития.