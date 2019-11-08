2019-11-08T13:42:22+03:00
Общество

В Перми в бывшем здании ВКИУ откроют элитный отель

Это случится в конце 2021 года
Алена ОВЧИННИКОВА
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Реконструкция будущего отеля будет вестись два года.Реконструкция будущего отеля будет вестись два года.Фото: Василий Вахрин
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Стало известно, что будет располагаться в бывшем здании ВКИУ на набережной Перми. Здесь планируют открыть четырехзвездочный отель AZIMUT Hotels.

- В октябре сеть Azimut Hotels стала победителем конкурса по отбору компании для управления будущим гостиничным комплексом по ул. Окулова, 4, - сообщает Business Class. – Планируется, что отель будет открыт в конце 2021 года.

По условиям контракта, организация получила право на управление отелем международного уровня на 20 лет. Цена договора составила 456 млн рублей. В номерном фонде будут представлены категории: «Стандарт», «Супериор», «Делюкс», «Люкс», «Президентский люкс».

Напомним, пермское военное командно-инженерное училище площадью 10,6 тыс. кв. метров было закрыто в 2003 году, сейчас проводится реконструкция здания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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