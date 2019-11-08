2019-11-08T12:55:28+03:00
Происшествия

«Каждый вздох для сына - ужасная боль». Мама ребенка, которого в Перми переехала иномарка, ищет очевидцев ДТП

Ребенок с травмами и переломами в отделении экстренной помощи
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: страница в Facebook Veronika Yılmaz.Фото: страница в Facebook Veronika Yılmaz.
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7 ноября в Перми произошло ДТП, в котором пострадал 11-летний ребенок. Сейчас он находится в отделении экстренной помощи Детской краевой клинической больницы. Об обстоятельствах произошедшего рассказала в соцсетях мама пострадавшего школьника.

- В 18.05 на пересечении улиц Горького и Луначарского моего сына сбила машина, - объяснила она. – По словам очевидцев и врачей «скорой», водитель джипа подцепил ребенка на капот своего автомобиля, проехал с ним, затем резко затормозил, ребенок упал, а он его переехал и остановился на моем сыне. Ребенка доставали из под колес.

Это произошло на пешеходном переходе, мальчик шел из школы и переходил улицу на зеленый свет.

Сейчас пострадавший школьник в больнице с переломами пяти ребер, отбитыми легкими, разорванной до кости ногой и многочисленными ссадинами и гематомамии.

- Я ищу очевидцев этого ДТП, чтобы восстановить справедливость, - объясняет пермячка. - Так как водитель заявил, что «ребенок пострадал не сильно» и «он появился на дороге внезапно, будто напрыгнул на машину».

- По факту ДТП проводится проверка, возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Известно, что 70-летний водитель, находившийся за рулем иномарки, ранее за нарушение правил дорожного движения к ответственности не привлекался.

Если вы были очевидцами этого ДТП, позвоните в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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