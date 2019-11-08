2019-11-08T11:39:00+03:00
Общество

В колонии Нижнего Тагила снимается фильм с актером из «Реальных пацанов»

Еще в съемках задействованы 30 осужденных
Алена ОВЧИННИКОВА
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Актер из сериала «Реальные пацаны» Александр Белов (на фото второй справа) во время съемок фильма "Прощение".Актер из сериала «Реальные пацаны» Александр Белов (на фото второй справа) во время съемок фильма "Прощение".
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4 ноября в нижнетагильской колонии начались съемки короткометражного художественного фильма «Прощение» с участием актера из сериала «Реальные пацаны» Александром Беловым.

- Организацией и поддержкой проекта занимается воспитательный отдел учреждения, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. – Сюжет фильма о том, как повлияла православная вера на жизнь главного героя. Съемки проходят как внутри исправительного учреждения, так и за его пределами.

В съемочном процессе задействованы и сами заключенные, отбывающие наказание в колонии. Всего их около 30 человек, причем, они же играют и главные роли в фильме. Это заключенные Юрий Сигарев и Игорь Червоткин. Церковные реквизиты для короткометражного фильма предоставила Екатеринбургская Епархия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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