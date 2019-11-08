В колонии Нижнего Тагила снимается фильм с актером из «Реальных пацанов»

СЕГОДНЯ 11:38 2019-11-08T11:39:00+03:00

Актер из сериала «Реальные пацаны» Александр Белов (на фото второй справа) во время съемок фильма "Прощение".

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4 ноября в нижнетагильской колонии начались съемки короткометражного художественного фильма «Прощение» с участием актера из сериала «Реальные пацаны» Александром Беловым.

- Организацией и поддержкой проекта занимается воспитательный отдел учреждения, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. – Сюжет фильма о том, как повлияла православная вера на жизнь главного героя. Съемки проходят как внутри исправительного учреждения, так и за его пределами.

В съемочном процессе задействованы и сами заключенные, отбывающие наказание в колонии. Всего их около 30 человек, причем, они же играют и главные роли в фильме. Это заключенные Юрий Сигарев и Игорь Червоткин. Церковные реквизиты для короткометражного фильма предоставила Екатеринбургская Епархия.

ИСТОЧНИК KP.RU