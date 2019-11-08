2019-11-08T10:53:38+03:00
Общество

Погода в Пермском крае на выходные: осадки прекратятся, но похолодает до -20°

На дорогах гололедица
Алена ОВЧИННИКОВА
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На дорогах ожидается гололедица.На дорогах ожидается гололедица.Фото: Василий Вахрин
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Пермские синоптики рассказали о погоде на предстоящие выходные – 9 и 10 ноября. После аномальных дождей в Прикамье резко упадет температура. В отдельных районах до – 20 °.

- Под влиянием антициклона в выходные ожидается переменная облачность, без существенных осадков, - сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ. -. Ветер будет восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью -6,-11°, в отдельных районах -15,-20°, днем -1,-6°, местами до -12°.

В северной части Пермского края под влиянием антициклона ожидается прояснение и резкое похолодание. В низинах до – 23°. В южной части края и в Перми будет на 10° теплее: -5…-10°, местами до -13°.

Автолюбителей просят быть внимательными, так как на дорогах будет гололедица. Высота снежного покрова в Пермском крае сейчас составляет 10-20 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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