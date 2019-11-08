«Недавно вышел из тюрьмы». В Перми ищут потерпевших от рук серийного преступника

СЕГОДНЯ 10:13 2019-11-08T10:17:29+03:00

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В Перми задержали 29-летнего уроженца Кунгура, который подозревается в серии грабежей. Последние несколько недель в Перми стали нападать на пожилых женщин. Налетчик забирал у них сумки с деньгами и ценными вещами и скрывался. Все это происходило в районе железнодорожных путей от Перми II до Свердловского района.

Всего нападений, о которых стало известно правоохранителям, было совершено девять. В этом полицейские подозревают задержанного мужчину, который несколько недель назад освободился из мест лишения свободы. Все это время он жил в Перми, ночевал на теплотрассах или у малознакомых лиц. Из одной такой квартиры на улице Рабочей он совершил грабеж. Забрал из квартиры 50-летнего пермяка два сотовых телефона, пару перфораторов, телевизор и золото.

- Подозреваем, что далеко не все потерпевшие обратились с заявлениями в полицию, - говорят в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. – Если вы пострадали от изображенного на фото мужчины - подойдите их в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02.

ИСТОЧНИК KP.RU