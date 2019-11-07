«Товары доставим на следующий день после онлайн-заказа». В Перми решили открыть логистический центр «Почты России»

СЕГОДНЯ 19:08 2019-11-07T19:24:14+03:00

Изменить размер текста: A A

200 тысяч почтовых отправлений в день, тысяча новых рабочих мест – такие цифры называют в связи с решением «Почты России» открыть в Перми почтовый логистический центр.

Предполагается, что на улице Промышленной, 107 будет оснащено новейшим оборудованием помещение площадью 20 тысяч квадратных метров. В нем тысяча сотрудников будет обслуживать автоматизированную систему обработки почтовых сообщений, место международного почтового обмена, участок обработки экспресс-почты EMS и зону фулфилмента. Последняя необходима для роста рынка интернет-торговли в Пермском крае – в этой зоне будут заниматься всем комплексом операций с момента оформления заказа покупателем вплоть до того, как он получит покупку на руки.

Как пообещала директор управления федеральной почтовой связи Ксения Ефимова, реализация столь масштабного инвест-проекта позволит обеспечить доставку товаров населению на следующий день после оформления заказа товара онлайн во всех крупных городах Прикамья и через день - в районных центрах.

- По данным компании, планируемый объём инвестиций составит 1,5 миллиарда рублей, будет создано до тысячи рабочих мест, – подчеркнул глава Прикамья Максим Решетников важность достигнутой договоренности с «Почтой России».

ИСТОЧНИК KP.RU