2019-11-07T17:23:10+03:00
Общество

В Прикамье вечером может прогреметь гроза

Ее ожидают в четырех районах края
Андрей МАТЛИН
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Прикамцы готовятся к погодным сюрпризам.Прикамцы готовятся к погодным сюрпризам.Фото: Василий Вахрин
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Погодные аномалии этой весной не перестают удивлять. Сегодня вечером жители Прикамья вполне могут стать свидетелями редкого явления - услышать ноябрьскую грозу.

Она уже гремит в соседнем регионе – в Республике Удмуртия. И быстро приближается к нам.

- В Удмуртии отмечается гроза! – сообщил инженер ГИС-центра, кандидат географических наук Андрей Шихов. - В теплом секторе циклона вблизи его центра сформировалась конвективная ячейка с грозой. Сейчас она смещается севернее Ижевска. В Пермском крае высокая вероятность наблюдать ноябрьскую грозу будет в Большесосновском, Частинском, Еловском и Оханском районах.

Мы уже писали о том, что в Перми из-за погодных неурядиц собрали сегодня в мэрии комиссию по чрезвычайным ситуациям. Синоптики прогнозируют сильный гололед, а также необычный ледяной дождь, который может обрушиться на Прикамье этой ночью. Он может повалить деревья и оборвать провода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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