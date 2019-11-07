2019-11-07T17:05:02+03:00
Общество

В пермских лесопарках появились новые места для отдыха

Там построили качели, столики, скамейки, веранды, полосу препятствий
Андрей МАТЛИН
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Пермские лесопарки подготовились к зимнему отдыху. Фото: мэрия Перми.Пермские лесопарки подготовились к зимнему отдыху. Фото: мэрия Перми.
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- Леса в Перми к зимнему отдыху готовы! – заявили в Пермском городском лесничестве. – Мы привели в порядок привычные прогулочные зоны и открыли новые.

Так, в Черняевском лесопарке в начале экологической тропы «Тропинка открытий» появилось комплексное место отдыха «Семейное».

- На нем расположены лазалки и качели, столы с шахматной доской для интеллектуального времяпрепровождения на природе, - рассказали лесничие. - Также там построили веранду с мини-библиотекой, где можно почитать, взять или оставить книги и журналы.

В Верхне-Курьинском сосновом бору по соседству с экологической тропой «Большая Сосновая» также возникла новая «рекреация».

- Здесь мы сделали полосу препятствий для старшеклассников, - рассказали в лесничестве. - Кроме этого на площадке расположены места для костров и палаток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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