В пермских лесопарках появились новые места для отдыха

СЕГОДНЯ 17:05 2019-11-07T17:05:02+03:00

Изменить размер текста: A A

- Леса в Перми к зимнему отдыху готовы! – заявили в Пермском городском лесничестве. – Мы привели в порядок привычные прогулочные зоны и открыли новые.

Так, в Черняевском лесопарке в начале экологической тропы «Тропинка открытий» появилось комплексное место отдыха «Семейное».

- На нем расположены лазалки и качели, столы с шахматной доской для интеллектуального времяпрепровождения на природе, - рассказали лесничие. - Также там построили веранду с мини-библиотекой, где можно почитать, взять или оставить книги и журналы.

В Верхне-Курьинском сосновом бору по соседству с экологической тропой «Большая Сосновая» также возникла новая «рекреация».

- Здесь мы сделали полосу препятствий для старшеклассников, - рассказали в лесничестве. - Кроме этого на площадке расположены места для костров и палаток.

ИСТОЧНИК KP.RU