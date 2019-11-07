В пермских лесопарках появились новые места для отдыха
- Леса в Перми к зимнему отдыху готовы! – заявили в Пермском городском лесничестве. – Мы привели в порядок привычные прогулочные зоны и открыли новые.
Так, в Черняевском лесопарке в начале экологической тропы «Тропинка открытий» появилось комплексное место отдыха «Семейное».
- На нем расположены лазалки и качели, столы с шахматной доской для интеллектуального времяпрепровождения на природе, - рассказали лесничие. - Также там построили веранду с мини-библиотекой, где можно почитать, взять или оставить книги и журналы.
В Верхне-Курьинском сосновом бору по соседству с экологической тропой «Большая Сосновая» также возникла новая «рекреация».
- Здесь мы сделали полосу препятствий для старшеклассников, - рассказали в лесничестве. - Кроме этого на площадке расположены места для костров и палаток.
ИСТОЧНИК KP.RU