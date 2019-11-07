В Прикамье сотрудник колонии задержал на улице вора-домушника
Прапорщик исправительной колонии № 35, расположенной в Лысьве, возвращался по вечернему городу домой. Он проезжал возле магазина «Дальний», как вдруг его внимание привлекло кое-что происходящее возле торгового заведения.
- Константин Корзунин немедленно остановился, - рассказали в ГУФСИН по Пермскому краю. – Вышел из машины. Его подозрения подтвердились: неизвестный мужчина пытался проникнуть в магазин через оконный проем. Он в одиночку задержал его, а затем привез в дежурную часть ОМВД России по Лысьвенскому городскому округу, где рассказал о том, что произошло.
На работе Константин из скромности ничего не стал рассказывать. Коллеги узнали о поступке своего сослуживца, только когда из полиции пришло благодарственное письмо.
- А что тут такого? – улыбается прапорщик. – Как должен был, так и поступил.
ИСТОЧНИК KP.RU