2019-11-07T16:50:17+03:00
Общество

В Прикамье сотрудник колонии задержал на улице вора-домушника

Тот пытался залезть в магазин через окно
Андрей МАТЛИН
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Прапорщик не считает, что он совершил что-то героическое. Фото: ГУФСИН по Пермскому краю.Прапорщик не считает, что он совершил что-то героическое. Фото: ГУФСИН по Пермскому краю.
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Прапорщик исправительной колонии № 35, расположенной в Лысьве, возвращался по вечернему городу домой. Он проезжал возле магазина «Дальний», как вдруг его внимание привлекло кое-что происходящее возле торгового заведения.

- Константин Корзунин немедленно остановился, - рассказали в ГУФСИН по Пермскому краю. – Вышел из машины. Его подозрения подтвердились: неизвестный мужчина пытался проникнуть в магазин через оконный проем. Он в одиночку задержал его, а затем привез в дежурную часть ОМВД России по Лысьвенскому городскому округу, где рассказал о том, что произошло.

На работе Константин из скромности ничего не стал рассказывать. Коллеги узнали о поступке своего сослуживца, только когда из полиции пришло благодарственное письмо.

- А что тут такого? – улыбается прапорщик. – Как должен был, так и поступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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