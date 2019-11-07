2019-11-07T16:15:04+03:00
Происшествия

Из-за осеннего паводка в Прикамье начали выходить реки из берегов

Метеорологи предупреждают об угрозе обрыва проводов и падении деревьев из-за наледей
Андрей МАТЛИН
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В Коми округе спасают урожай в подвалах. Фото: группа ВК "Подслушано Кудымкар".В Коми округе спасают урожай в подвалах. Фото: группа ВК "Подслушано Кудымкар".
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Жители Кудымкара пожаловались в соцсетях, что паводок топит их подвалы с заготовленным урожаем.

- Полдня уже воду выгребаю! – делятся люди своей бедой на странице группы ВКонтакте «Подслушано Кудымкар». – Только что картошку достали словно из болота!

Паводок в столице Коми округа ждали.

- Из-за резкого потепления и таяния снега на реках центральной части края и южной части Коми-Пермяцкого АО, в первую очередь, бассейна реки Иньвы, созданы условия для формирования снегодождевого паводка, - объяснил инженер ГИС-центра ПГНИУ, кандидат географических наук Андрей Шихов.

Но метеорологи предупреждают: потепление как пришло, так и уйдет уже этой ночью. И начнутся новые погодные испытания.

- Заток холода в приземном слое может происходить быстрее, чем по высотам, - объясняет Андрей Шихов. - В результате в ряде районов западнее и севернее Перми, от Сивинского до Горнозаводского, может пройти сильный переохлажденный дождь с образованием сильного гололеда. Из-за обледенения вероятен обрыв проводов и падение деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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