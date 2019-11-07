Выбран подрядчик реконструкции трассы Пермь-Екатеринбург

СЕГОДНЯ 10:54 2019-11-07T10:54:59+03:00

Ремонтом 10-километрового участка дороги будет заниматься компания из Санкт-Петербурга

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Стало известно, кто будет заниматься реконструкцией участка трассы Пермь-Екатеринбург с 47 по 58 километр.

- ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» подвело итоги аукциона по реконструкции этого участка автодороги, - сообщает Деловая газета Business Class. - На заключение контракта максимальной стоимостью 3,6 млрд рублей претендовала только одна организация – ООО «Строительно-производственная компания «Зеленый город» из Санкт-Петербурга. Заявка единственного участника признана соответствующей требованиям конкурсной процедуры. С компанией планируется подписать контракт по начальной цене.

Протяженность участка, подлежащего ремонту, составляет 10 километров, ширина проезжей части – 15 метров. Работы необходимо завершить до 20 октября 2022 года.

Напомним, выбрать подрядчика реконструкции объекта удалось лишь с третьего раза.

ИСТОЧНИК KP.RU