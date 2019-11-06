В Перми для продолжения улицы Сибирской могут снести жилой дом у площади Карла Маркса

СЕГОДНЯ 15:10 2019-11-06T15:13:22+03:00

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В Перми планируют продолжить улицу Сибирскую от площади Карла Маркса до улицы Чкалова. Как сообщает Business Class, из-за этого могут снести жилой дом по улице Чернышевского, 23. Еще один вариант - разобрать часть здания.

- Об этом стало известно во время публичных слушаний по проекту внесения изменений в генплан города, - сообщает издание. - Предполагается, что новая улица свяжет центр Перми со строящимся кварталом в микрорайоне Красные казармы.

Напомним, что там уже построили более 10 домов, строительство продолжается и сейчас. В микрорайоне будут жить сотни семей. И на улице, которую хотят провести через квартал, появится проезжая часть, дорожки для велосипедистов, тротуары.

Пока проект обсуждают и принимают предложения от жителей. Все будет еще раз обсуждаться во время планировки и внесения изменений в генплан города.

ИСТОЧНИК KP.RU