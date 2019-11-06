Судебные приставы взыскали с пермяков более двух миллиардов банковских долгов

СЕГОДНЯ 13:35 2019-11-06T13:35:21+03:00

Это гораздо больше, чем в прошлом году

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Как сообщает издание «Business Class», с начала этого года судебные приставы Пермского края взыскали 2,3 миллиарда рублей в пользу банков. В прошлом году эта цифра была на 22% меньше. С января по сентябрь 2019 года было завершено почти 17 тысяч исполнительных производств о взыскании задолженностей с недобросовестных плательщиков.

Всего с начала года приставы приняли 6,3 миллиона рублей платежей по налогам и 3,7 миллиона рублей штрафов ГИБДД. Автомобили, хозяева которых оказались должниками, арестовали.

Например, по информации пресс-службы Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю, пермяку пришлось сначала заплатить долг, чтобы продать машину. Он задолжал банку более 133 тысяч рублей. Судебный пристав наложил запрет на проведение регистрационных действий в отношении его автомобиля BMW. Когда мужчина узнал об этом, он сразу же полностью оплатил долг, так как хотел в скором времени его выгодно продать.

ИСТОЧНИК KP.RU