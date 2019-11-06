2019-11-06T13:04:41+03:00
Общество

Пермяки стали чаще менять имена

Процедура смены фамилии и отчества также популярна
Елена КОНОВА
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--Фото: Василий Вахрин
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В ЗАГСе Перми подвели итоги октября. Как сообщает портал "Мой город - Пермь", в октябре этого года горожане в два раза чаще меняли имена, чем в прошлом октябре. В этом месяце случаев смены имени было 73. Также в октябре 2019 года чаще меняли фамилии и отчества.

- За месяц в Перми родились 1154 ребенка: 593 мальчика и 561 девочка, - сообщает портал, ссылаясь на пресс-службу ЗАГСа. - В этом месяце появились на свет 15 двойняшек - столько же, сколько за аналогичный период ушедшего года. В Свердловском районе города родилось 5 пар двойняшек, в Индустриальном районе - 3, в Дзержинском, Ленинском и Мотовилихинском районах - по 2 двойни, в Кировском - 1.

Еще из примечательных подробностей работы ЗАГСа - в октябре пятнадцать супружеских пар отметили юбилеи. Пять из них праздновали золотую свадьбу, а одна - серебряную.

ИСТОЧНИК KP.RU

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