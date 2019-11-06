СЕГОДНЯ 09:28 2019-11-06T10:22:16+03:00

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Во вторник, 5 ноября, в 17:35 в Центр управления в кризисных ситуациях Пермского края поступил сигнал о пожаре в Пермском химико-технологическом техникуме на ул. Ласьвинская, 6 в Кировском районе Перми. Когда пожарные подразделения прибыли на место, выяснилось, что горение к этому моменту уже было потушено. В образовательном учреждении произошло короткое замыкание светильника в одном из кабинетов на первом этаже.

Задымления в здании не было. До прибытия пожарной охраны на улицу самостоятельно эвакуировались 466 человек – учащиеся и сотрудники техникума. Никто не пострадал.

По сообщению ГУ МЧС России по Пермскому краю, к реагированию на вызов привлекались 37 человек личного состава и 13 единиц техники. Сейчас по факту пожара сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работе города Перми проводят проверку и устанавливают обстоятельства и причину возгорания.

chp_59 В пермском техникуме произошел пожар: эвакуировались 400 человек. Видео: Instagram chp_59

ИСТОЧНИК KP.RU