2019-11-03T13:30:38+03:00
Общество

МЧС предупреждает о сильном ветре в Пермском крае

Порывы будут достигать 18 метров в секунду
Алена ОВЧИННИКОВА
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Мокрый снег и сильные порывы ветра ожидают пермяков 4 ноября.Мокрый снег и сильные порывы ветра ожидают пермяков 4 ноября.Фото: Василий Вахрин
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Сотрудники МЧС предупреждают жителей о том, что 4 ноября в Пермском крае ожидаются неблагоприятные погодные условия, в том числе сильный ветер, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3... -8, днем +1...-4, местами пройдет мокрый снег.

В связи с неблагоприятными погодными условиями ГУ МЧС по Пермскому краю просит жителей Прикамья не находиться самим и не парковать свои авто возле рекламных сооружений и деревьев. Также из-за сильного ветра вероятны обрушения слабо укрепленных и ветхих конструкций и повреждение кровель домов.

Не исключено, что из-за порывов ветра в аэропорту могут быть задержаны или отменены рейсы, информацию о вылетах следует уточнять на сайте.

Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим, правила дорожного движения и дистанцию между транспортными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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