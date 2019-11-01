В Перми на железной дороге задержали двух мальчиков
Не лучший способ провести осенние каникулы выбрали для себя два пермских четвероклассника. Они решили вблизи посмотреть на поезда, которых никогда раньше не видели. Оба мальчика учатся в одной из школ Индустриального района Перми. Они специально сели в автобус и приехали на станцию Пермь II.
- Там они бегали по железнодорожному полотну, перелезали через вагоны, несмотря на приближающиеся вдалеке поезда и переходили железнодорожные пути в непредусмотренных для этого местах, - сообщили в пресс-службе Пермского ЛО МВД России на транспорте. – Малолетних детей задержали сотрудники транспортной полиции во время рейда в горловине Горнозаводского направления на территории станции Пермь II.
О том, где гуляют их дети, полицейские сообщили родителям, беседу в отделении провели и с маленькими нарушителями. Полицейские рассказали четвероклассникам о правилах нахождения на опасном объекте.
ИСТОЧНИК KP.RU