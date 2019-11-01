В Перми на железной дороге задержали двух мальчиков

СЕГОДНЯ 16:07 2019-11-01T16:08:45+03:00

Они специально приехали на Пермь II, и бегали по путям, чтобы посмотреть на поезда

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Не лучший способ провести осенние каникулы выбрали для себя два пермских четвероклассника. Они решили вблизи посмотреть на поезда, которых никогда раньше не видели. Оба мальчика учатся в одной из школ Индустриального района Перми. Они специально сели в автобус и приехали на станцию Пермь II.

- Там они бегали по железнодорожному полотну, перелезали через вагоны, несмотря на приближающиеся вдалеке поезда и переходили железнодорожные пути в непредусмотренных для этого местах, - сообщили в пресс-службе Пермского ЛО МВД России на транспорте. – Малолетних детей задержали сотрудники транспортной полиции во время рейда в горловине Горнозаводского направления на территории станции Пермь II.

О том, где гуляют их дети, полицейские сообщили родителям, беседу в отделении провели и с маленькими нарушителями. Полицейские рассказали четвероклассникам о правилах нахождения на опасном объекте.

ИСТОЧНИК KP.RU