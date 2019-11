Пермский балалаечник снял русскую версию «Терминатора»

Пермский балалаечник Андрей Киряков в честь выхода заключительной части «Терминатора», сделал свою, российскую версию культового фильма, в которой исполнил саундтрек на трех балалайках.

- По сюжету ролика Джон Коннор прячется от машин-убийц в пермской глубинке, но терминатор находит его и там, - рассказала директор пермского музыканта Галина Грибанова. - Обе роли Андрей Киряков исполнил сам, посадив терминатора на раритетный мотоцикл «Урал», а Джона Коннора за свои три балалайки.

Музыкант гордится проделанной работой и мечтает, чтобы его труд оценили сами Арнольд Шварценеггер и Джеймс Кэмерон.

- «Queen» и «Scorpions» меня уже заметили, надеюсь, пришла очередь и американцев, мы им обязательно отправим ссылки на наше видео. Пусть узнают пермский креатив, - улыбается Андрей Киряков.

Саундтрек "Терминатор" на трёх балалайках (cover The Terminator on three balalaikas).Три балалайки возвращаются с кавером на легендарный саундтрек к фильму "Терминатор". По словам автора Бреда Фиделя , он написал музыку о механическом человеке и его сердцебиении . Думаю, три балалайки смогли передать замысел композитора, так как звуки я подбирал максимально похожими на звуки робота. Больше стучал по корпусу, извлекал скрипы, звоны, то есть звуки, которые не характерны для балалайки. Да, все музыкальные звуки, которые вы слышите в этом треке живые и созданы балалайкой. Пишите в комментариях, как вам? Получилось? Режиссер Галина Грибанова Звук Андрей Попов Видео Иван Ворончихин Фейс-арт Алёна Каменских Благодарность за помощь в организации съёмки летит к Максиму Качину, Владимиру Некрасову, Александру Попкову, Сергею Сафрошкину.