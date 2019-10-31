Пермские театры получили 31 номинацию на «Золотую маску»

СЕГОДНЯ 14:10 2019-10-31T14:10:56+03:00

За престижную премию будут бороться спектакли театра оперы и балета и Театра-Театра

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В Москве объявили номинантов Национальной театральной премии «Золотая маска» по итогам прошлого сезона. Пермские театры получили 31 номинацию.

Балет «Шахерезада», поставленный в Пермском театре оперы и балета, претендует на премию в шести номинациях, в том числе как «Лучший балет». Восемь номинаций у балета «Баядерка». Он также претендует на признание его лучшим балетом. Еще четыре номинации получил совместный перформанс театра оперы и балета и фестиваля «Территория» - «Закрой мне глаза»

В Театре-Театре среди номинантов – мюзикл «Винил», представленный в восьми номинациях, в том числе как «Лучшая оперетта-мюзикл». В разделе «Спектакль малой формы» пять номинаций у спектакля «Пермские боги».

Впервые за последние годы в списке номинантов «Золотой маски» отсутствует Теодор Курентзис.

Имена лауреатов «Золотой маски» станут известны 15 апреля следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU