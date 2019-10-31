"Сгоняла на свидание". Школьница из Тюмени сбежала из дома, чтобы встретиться с парнем из Перми

СЕГОДНЯ 12:43 2019-10-31T12:43:28+03:00

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15-летняя девочка из поселка Боровский Тюменской области решила воспользоваться каникулами, чтобы встретиться с молодым человеком из Перми, с которым полгода назад познакомилась через социальные сети. Лично они до этого ни разу не встречались.

Днем 29 октября школьница ушла из дома, чтобы уехать на поезде в Пермь к своему новому другу. Родителям она об этом ничего не сказала. Те объявили ее в розыск.

Сотрудники Пермского отдела транспортной полиции установили, что девушка купила билет на пассажирский поезд сообщением «Новосибирск – Минск» и едет в Пермь.

- После прибытия поезда на станцию Пермь-2 сотрудники Пермского линейного отдела МВД России на транспорте доставили несовершеннолетнюю девочку в дежурную часть, - рассказала пресс-секретарь транспортной полиции Ольга Аксенова. - Ее временно поместили в социально-реабилитационный центр города Перми «Милосердие», и вечером этого же дня передали родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU