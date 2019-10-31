Усыновленный мальчик из Прикамья получил титул чемпиона Италии по дзюдо

СЕГОДНЯ 08:00 2019-10-31T08:01:39+03:00

Он стал заниматься спортом в возрасте пяти лет после того, как попал в новую семью

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Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков рассказал о дальнейшей судьбе ребенка из детского дома, усыновленного несколько лет назад родителями из Италии.

- Об этом нам рассказала француженка Элен Тескье, которая несколько лет назад с мужем сама усыновила двух детей из Кунгура, а потом стала помогать семьям, которые хотели бы взять ребенка, - сообщил Павел Миков. - Недавно Элен написала, что уроженец пермской земли, теперь проживающий в Италии, радует спортивными достижениями.

В возрасте 5 лет после того, как попал в новую семью, Михаил Риччи Мингани начал посещать Школу дзюдо в Италии, затем был включен в профессиональную команду Альфонсо ЖИ-ТА-КИО-ЭИ по дзюдо.

Спортсмен Михаил Риччи Мингани повторил свой подвиг прошлого года, и во второй раз получил титул чемпиона Италии по дзюдо в категории до 55 кг.

- Его семья, друзья и ассоциация «Все для Кунгура» очень гордятся им, - написала Элен Тескье.

ИСТОЧНИК KP.RU