В Перми семейная пара отметила «изумрудную свадьбу»

СЕГОДНЯ 14:20 2019-10-30T14:20:49+03:00

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В отделении ЗАГС Индустриального района Перми прошла праздничная церемония в честь юбилейной годовщины свадьбы Геннадия Павловича и Реориты Даниловны Долгих. Супруги отметили 55 лет жизни в браке. А начиналась их совместная жизнь в Калининграде, отмечает портал «Мой город – Пермь».

Всю свою жизнь Геннадий Павлович работал в авиации. Он был распределен в Калининград, где и повстречал свою спутницу жизни. Им удалось пожить даже в Риге, но все же судьба привела их в Пермь, поближе к родственникам. В семье появилось две дочери – Светлана и Татьяна. Дети подарили им троих внуков, правнука и правнучку.

Дети Геннадия и Реориты решили сделать сюрприз родителям, устроив торжественную церемонию в ЗАГСе. Поздравить юбиляров пришли замглавы администрации Индустриального района Перми и родные. По традиции супруги Долгих поставили свои подписи в юбилейной актовой записи о заключении брака. Сотрудники Индустриального отдела ЗАГС вручили семейной паре памятный адрес, пожелали им счастья и крепкого здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU