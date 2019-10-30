2019-10-30T12:22:18+03:00
Происшествия

Житель Прикамья убил пожилую женщину, похитил ее иконы и поджег дом

Его приговорили к 12 годам 6 месяцам
Андрей МАТЛИН
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Отбывать наказание убийца и похититель икон будет в колонии особого режимаОтбывать наказание убийца и похититель икон будет в колонии особого режима
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Зверское убийство совершил 37-летний житель Очера. В декабре прошлого года он пришел домой к престарелой женщине и попросил у нее денег на выпивку. Та ему отказала и попросила уйти.

Зная, что у хозяйки дома есть дорогие иконы, очерец вытащил нож и стал наносить женщине удар за ударом. Когда та скончалась, вынес из дома иконы. Они, действительно, оказались ценными. Позже эксперты оценят их стоимость в 18 тысяч рублей.

Чтобы замести следы преступления, похититель икон поджег дом, где совершил убийство.

На суде он изворачивался, полностью отрицал свою причастность к убийству и краже. Тем не менее, его вину удалось доказать.

- При обыске у него дома нашли несколько похищенных икон, - рассказали в СУ СКР по Пермскому краю. - Суд назначил виновному наказание - 12 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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