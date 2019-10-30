Житель Прикамья убил пожилую женщину, похитил ее иконы и поджег дом

СЕГОДНЯ 12:22 2019-10-30T12:22:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Зверское убийство совершил 37-летний житель Очера. В декабре прошлого года он пришел домой к престарелой женщине и попросил у нее денег на выпивку. Та ему отказала и попросила уйти.

Зная, что у хозяйки дома есть дорогие иконы, очерец вытащил нож и стал наносить женщине удар за ударом. Когда та скончалась, вынес из дома иконы. Они, действительно, оказались ценными. Позже эксперты оценят их стоимость в 18 тысяч рублей.

Чтобы замести следы преступления, похититель икон поджег дом, где совершил убийство.

На суде он изворачивался, полностью отрицал свою причастность к убийству и краже. Тем не менее, его вину удалось доказать.

- При обыске у него дома нашли несколько похищенных икон, - рассказали в СУ СКР по Пермскому краю. - Суд назначил виновному наказание - 12 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU