2019-10-29T11:06:33+03:00
Происшествия

В Пермском крае школьники пытались выкинуть из окна третьего этажа одноклассника

Полиция проводит проверку
Елена КОНОВА
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--Фото: Василий Вахрин
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Недавно в школе в Гайнах чуть не произошла трагедия - школьники пытались выкинуть из окна одноклассника. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, 25 октября в полицию обратилась мама мальчика и сообщила, что ее 14-летнего сына ровесники пытались выкинуть из окна третьего этажа школы.

- Предварительно установлено, что прямых угроз расправой никто не высказывал, - сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Сами мальчики говорят, что просто шутили, выкидывать никого не хотели. Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее мы рассказывали о том, что в Перми охранники ТРК «Семья» устроили потасовку с подростками. На кадрах, снятых очевидцем, два охранника подошли к школьникам, которых заподозрили в воровстве. Одного из парней мужчина схватил за шею, второй в это же время вызывал полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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