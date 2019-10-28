Пермяки жалуются на "закладки" с наркотиками, которые прячут во дворах и в подъездах

СЕГОДНЯ 14:55 2019-10-28T15:14:20+03:00

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Пермяки жалуются на распространителей наркотиков, которые делают закладки во дворах и подъездах. Как сообщают активисты ПМЦ, наибольшее количество жалоб поступает из микрорайона Вышка-2, где "закладчиков" очень много. Страдают не только дети, но и взрослые - активисты припоминают случай из Яйвы, где две девятилетние девочки попали в больницу, когда нашли в песочнице свертки с неизвестным веществом.

- О необходимости усилить разъяснительную и профилактическую работу с молодежью силовики и эксперты говорят на каждом заседании Антинаркотической комиссии, вопрос регулярно поднимается депутатами Пермской городской Думы, - говорит Михаил Нецветаев, член Общественного совета ГУ МВД России по Пермскому краю. - На профильных совещаниях наличие проблемы подтверждает главный нарколог Пермского края Лариса Юркова.

По сообщениям активистов, в Прикамье каждый третий осужденный отбывает наказание за наркотики.

ИСТОЧНИК KP.RU