В Пермском крае местами прошел ураган

СЕГОДНЯ 12:52 2019-10-28T13:11:08+03:00

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В понедельник, 28 октября, в Перми и в Пермском крае наблюдается комплекс неблагоприятных явлений природы. Уже днем в некоторых местах региона прошел настоящий ураган - с дождем и порывами ветра до 20 метров в секунду.

- Максимальные порывы могут достигать 23 метров в секунду, - сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ. - Прохождение зоны наиболее сильных ветров ожидается в Перми в 16-17 часов.

Также вечером в городе ожидается снег. На дорогах образуется очень сильная гололедица - водителей просят быть внимательнее. А в ночь на вторник ожидается прояснение и понижение температуры воздуха до -7 градусов в Перми.

Синоптики отметили, что на территории Пермского края также погода нестабильная. Если в южной части утром шел небольшой дождь, то на севере выпал снег. А в Березниках и Соликамске сформируется снежный покров высотой около 10 см.

ИСТОЧНИК KP.RU