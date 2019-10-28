После расставания пермяк задушил девушку, а затем украл ее телевизор

СЕГОДНЯ 09:05 2019-10-28T09:05:27+03:00

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В Перми осудили 37-летнего мужчину, который убил свою девушку. В июне этого года он пригласил ее на берег реки Кама, где рассказал, что хочет с ней расстаться. Девушка начала угрожать мужчине, тогда он схватил ее и начал душить. После случившегося пермяк решил спрятать тело. Он оттащил труп девушки к забору и забросал его песком и ветками.

- После этого мужчина пошел в комнату, где жила девушка, и украл ее телевизор, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Изначально злоумышленник был задержан оперативниками именно по подозрению в краже, однако позже признался, что несколько дней назад убил женщину.

В отношении пермяка возбудили уголовное дело по статьям "Убийство" и "Кража". На днях состоялся суд, который приговорил мужчину к 9 годам 1 месяцу и 15 дням лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU