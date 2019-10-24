В Перми на выходные перекроют улицу Героев Хасана

СЕГОДНЯ 13:00 2019-10-24T13:00:18+03:00

В связи с этим изменится движение общественного транспорта

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В Перми продолжается масштабная реконструкция улицы Героев Хасана. Так, в ближайшие выходные с 00:00 26 октября до 05:00 28 октября на улице будет перекрыто движение общественного транспорта.

В связи с этим изменится расписание движения некоторых автобусов:

Автобусы №19 «Ипподром – микрорайон Липовая гора» и №75 «микрорайон Соболи – микрорайон Костарево» поедут из центра города до остановки «улица Нейвинская» и со стороны микрорайона Липовая гора до временного остановочного пункта «ОАО «Велта» в районе дома №64 по улице Героев Хасана.

Автобус 4т будет следовать сообщением «улица Нейвинская – микрорайон Крохалева» от остановочного пункта «улица Нейвинская» по улицам Героев Хасана, Хлебозаводской, далее по маршруту следования. От микрорайона Крохалева будет следовать по улицам Хлебозаводской и Героев Хасана, с осуществлением остановки на конечном пункте «улица Нейвинская» для высадки пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU