Школьники из Перми вышли в финал международного инженерного конкурса

СЕГОДНЯ 11:49 2019-10-24T11:49:36+03:00

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Пермские школьники отправятся на финал детского международного конкурса инженерных команд «Кванториада-2019». Он пройдет в декабре в Москве.

Команда «6+1» учащихся школы «Фотоника» на отборочном туре представила модель гибридной системы электроснабжения.

Это конструкция источников питания, потребителей, батареи, системы контроля потребления и генерации энергии, которая автономно распределяет электроэнергию и показывает ее выработку через любое устройство.

По словам наставника команды Павла Кокшарова, модель можно увеличить и установить в любом города в качестве автономной станции.

В финале конкурса ребятам предстоит доработать модель и выполнить дополнительное задание, которое пока хранится в тайне.

Ранее мы писали о том, что пермские школьники представят в Индонезии дверную ручку, которую можно открыть с помощью смартфона

ИСТОЧНИК KP.RU