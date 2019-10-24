Школьники из Перми вышли в финал международного инженерного конкурса
Пермские школьники отправятся на финал детского международного конкурса инженерных команд «Кванториада-2019». Он пройдет в декабре в Москве.
Команда «6+1» учащихся школы «Фотоника» на отборочном туре представила модель гибридной системы электроснабжения.
Это конструкция источников питания, потребителей, батареи, системы контроля потребления и генерации энергии, которая автономно распределяет электроэнергию и показывает ее выработку через любое устройство.
По словам наставника команды Павла Кокшарова, модель можно увеличить и установить в любом города в качестве автономной станции.
В финале конкурса ребятам предстоит доработать модель и выполнить дополнительное задание, которое пока хранится в тайне.
Ранее мы писали о том, что пермские школьники представят в Индонезии дверную ручку, которую можно открыть с помощью смартфона
ИСТОЧНИК KP.RU