В Перми водитель «Ниссан Микро» сбила ребенка и врезалась в здание детской поликлиники
Сегодня вечером, 23 октября, в Мотовилихинском районе серый «Ниссан Микро» врезался в здание детской поликлиники на улице Лебедева, 42.
Судя по всему, женщина-водитель пыталась отвернуть от группы детей, которых здесь всегда много, но это ей не удалось.
Очевидцы в соцсети выложили фотографии этого ДТП.
- Прохожий после аварии сразу в больницу забежал и врачей на помощь позвал, - сообщили пользователи страницы «Подслушано Пермь» ВКонтакте.
- Один ребенок сильно пострадал, самокат вдребезги, а его самого в больницу увезли, другой –поменьше, - делились свидетели происшествия.
В полиции подтвердили, что в аварии пострадали двое несовершеннолетних.
- Но это пока по предварительной информации, - подчеркнули в ГУ МВД по Пермскому краю. – На место выехали сотрудники ГИБДД, будут устанавливаться обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU