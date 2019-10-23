2019-10-23T19:01:05+03:00
Происшествия

В Перми водитель «Ниссан Микро» сбила ребенка и врезалась в здание детской поликлиники

По предварительным данным, в ДТП пострадали двое несовершеннолетних
Андрей МАТЛИН
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Фото: страница группы ВК "Подслушано Пермь".Фото: страница группы ВК "Подслушано Пермь".
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Сегодня вечером, 23 октября, в Мотовилихинском районе серый «Ниссан Микро» врезался в здание детской поликлиники на улице Лебедева, 42.

Судя по всему, женщина-водитель пыталась отвернуть от группы детей, которых здесь всегда много, но это ей не удалось.

Очевидцы в соцсети выложили фотографии этого ДТП.

- Прохожий после аварии сразу в больницу забежал и врачей на помощь позвал, - сообщили пользователи страницы «Подслушано Пермь» ВКонтакте.

- Один ребенок сильно пострадал, самокат вдребезги, а его самого в больницу увезли, другой –поменьше, - делились свидетели происшествия.

В полиции подтвердили, что в аварии пострадали двое несовершеннолетних.

- Но это пока по предварительной информации, - подчеркнули в ГУ МВД по Пермскому краю. – На место выехали сотрудники ГИБДД, будут устанавливаться обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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