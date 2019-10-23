В Прикамье в кадетской школе из-за пожара эвакуировали 200 учеников и их родителей
Сегодня вечером в кадетской школе в Чернушке из здания в массовом порядке эвакуировали учеников и их родителей, которые пришли забрать юных кадетов после занятий.
Ребята уже одевались, как вдруг в коридорах учебного заведения раздался звук пожарной сигнализации и запахло горелым.
- Сообщение о задымлении поступило сегодня, 23 октября в 18.37, - сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю. - В помещениях МБОУ "Кадетской школе" по улице Луначарского в городе Чернушка сработала сигнализация.
Сотрудники школы начали выводить людей из здания. Всего эвакуировали более 200 человек - детей, их родителей, педагогов. Угрозы для их жизни не было.
Сотрудники кадетской школы сами справились с огнем – погасили его при помощи огнетушителя.
- Горение происходило на площади в половину квадратных метра, - сообщили в ведомстве по чрезвычайным ситуациям. – Причины возгорания устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU