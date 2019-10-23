2019-10-23T15:10:35+03:00
Происшествия

Пермяка осудят за издевательства над 2-летним пасынком

Мужчина выставил малыша на балкон
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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24-летний житель Перми предстанет перед судом за истязание малолетнего сына своей сожительницы. Двухлетнего мальчика парень выставил на мороз.

Следователи выяснили, что в марте текущего года 24-летний местный житель поссорился со своей сожительницей. После этого, пьяный пермяк выставил ее двухлетнего сына на балкон, когда на улице был мороз, а сам лег спать.

Соседи пары вызвали «скорую помощь». Мальчика сразу же забрали в больницу. Ребенок получил небольшое переохлаждение и заболел пневмонией.

Парня задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «истязание заведомо несовершеннолетнего». Молодой человек ожидает суда.

В отношении матери ребенка также возбуждено уголовное дело. Ее обвинили в неисполнении родительских обязанностей, но девушка исправилась. Она прошла курс психологической поддержки и активно занялась воспитанием сына.

ИСТОЧНИК KP.RU

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