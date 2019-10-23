Генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» выступил с докладом на пленарном заседании Пермской гордумы

СЕГОДНЯ 13:23 2019-10-23T13:23:34+03:00

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22 октября 2019 года генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Сергей Андронов выступил с докладом «Итоги деятельности и перспективах развития ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» как одного из крупнейших налогоплательщиков» на пленарном заседании Пермской городской Думы. Впервые в практике законодательной власти Перми взаимодействие с бизнесом представлено в таком формате.

- В ходе выступления поделился с парламентариями успехами: уже три года показываем отличную динамику по всем основным финансово-экономическим и технологическим показателям, - сообщил Сергей Андронов. - Этот год не исключение. Судя по результатам работы за 9 месяцев, есть ожидание, что он будет лучше, чем все предыдущие. Мы возьмем новую высоту с точки зрения эффективности работы предприятия.

Кроме того, Сергей Михайлович поделился опытом по реализации на предприятии крупных инвестиционных проектов, по ведению социально-ответственного бизнеса и природоохранных мероприятиях. Выступление Сергея Михайловича вызвало живой интерес у законодателей. Особенно много вопросов вызвало его заявление о реализации на предприятии нового инвестиционного проекта-Комплекса каталитического крекинга, в результате чего будут созданы новые рабочие места, обеспечив пополнение городской казны.