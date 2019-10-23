Пермяк прятал наркотики в футляре из-под очков

СЕГОДНЯ 12:44 2019-10-23T12:44:57+03:00

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24-летнего пермяка признали виновным в хранении и распространении наркотических веществ. Когда молодого человека задержали, у него при себе было 4,12 граммов гашиша.

Сотрудники полиции осмотрели личные вещи парня. В спортивной сумке задержанного полицейские нашли футляр из-под очков. В нем находился пакетик с коричневым веществом. Экспертиза показала, что в пакетике был гашиш. Всего полицейские нашли 4,12 граммов наркотического вещества.

Пермяк признался в употреблении наркотиков, но сказал, что этот гашиш он нашел под скамейкой на улице в одном из районов города.

В ходе расследования оказалось, что молодой человек уже не раз привлекался за имущественные преступления. В этот раз Дзержинский районный суд приговорил пермяка к одному году исправительных работ с удержанием 15% из зарплаты в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU