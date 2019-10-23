29 и 30 октября определятся лучшие пловцы Пермского края

СЕГОДНЯ 11:36 2019-10-23T11:36:24+03:00

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С 29-30 октября в спортивном комплексе «Олимпия» пройдёт Первенство Пермского края по плаванию. В состязаниях примут участие более 250 сильнейших спортсменов региона из Перми, Березников, Соликамска, Чайковского, Краснокамска, Осы, Горнозаводска и других территорий края.

Будет разыграно 56 комплектов медалей среди пловцов в трех подгруппах: юниоры 2001-2002 и юниорки 2003-2004 г.р., юноши 2003-2005, 2006-2007 г.р., девушки 2005-2007, 2008-2009 г.р. не ниже 3-го спортивного разряда. По результатам Первенства будут отобраны сильнейшие спортсмены для участия в предстоящих окружных и федеральных соревнованиях.

Официальное открытие соревнований и парад команд состоятся 29 октября в 11:30. Начиная с полудня пройдут заплывы на классические дистанции от 50 до 800 м разными стилями. После индивидуальных заплывов команды покажут себя в эстафете четыре по 50 м (юноши). На 30 октября запланировано продолжение заплывов на классические дистанции от 50 до 400 м. Завершит спортивный праздник эстафета четыре по 50 м (девушки). Вход для зрителей на соревнования свободный.

Организаторы Первенства Пермского края по плаванию: Министерство физической культуры и спорта Пермского края, ОО «Федерация плавания Пермского края», ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края», спорткомплекс «Олимпия». Соревнования пройдут при спонсорской поддержке ПАО «Уралкалий» и АО «ОХК «УРАЛХИМ».