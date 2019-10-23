«Азот» организовал месячник пожилого человека

СЕГОДНЯ 10:18 2019-10-23T10:18:35+03:00

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. Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» традиционно поздравляет ветеранов с Днем пожилого человека. В рамках месячника пожилого человека прошел целый ряд мероприятий.

Дворец культуры имени Ленина Культурно-спортивного центра «Азот» пригласил ветеранов-азотчиков на праздник «Закружилась осень золотая!». Самым активным представителям Совета ветеранов предприятия были вручены подарки в номинациях «золотые руки», «золотая нить», «золотое слово», «золотая свадьба».

Пять депутатов-азотчиков Березниковской городской Думы организовали концерт для ветеранов своих округов. Впервые проведенное мероприятие стало подарком для многих пенсионеров города.

Совет активной молодежи «Лига лидеров» постоянно работает с ветеранами. В месячник пожилого человека они побывали у пенсионеров, помогли им по дому.

В октябре прошла традиционная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» среди молодежи и ветеранов предприятия. Тема игры в этом году – мировой кинематограф. Участвовали пять команд. По результатам, первое место заняла команда молодежи, второе и третье – ветераны.

Продолжаются экскурсии членов Совета ветеранов «Азота» на предприятии. Бывшие сотрудники посещают цеха, где работали, общаются с коллегами. Нынче впервые была организована экскурсия на «Азот» для представителей городского Совета ветеранов, в рамках которой его активисты смогли не только познакомиться с крупнейшим химическим предприятием региона, но и задать вопросы директору филиала Андрею Семенюку и депутатам-азотчикам.

В честь Дня пожилого человека, ветераны предприятия традиционно получили материальные выплаты.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по персоналу:

- Всегда приятно говорить слова благодарности старшему поколению. За опыт, накопленные знания и готовность ими делиться с молодежью. На любом предприятии и в любой сфере помимо инициативы молодых сотрудников нужна жизненная мудрость людей старшего возраста.