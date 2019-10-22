2019-10-22T16:47:38+03:00
Происшествия

Ночью пермяк зарубил топором маленького племянника и его отца

Подозреваемого в преступлении задержали
Елена КОНОВА
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--Фото: Василий Вахрин
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В ночь на 22 октября в Кировском районе Перми произошло преступление. В одной из квартир проживали вместе мужчина, его 11-летний племянник и 55-летний отец мальчика. Мать ребенка умерла еще в 2014 году.

- По данным следствия, ночью на почве личных неприязненных отношений подозреваемый нанес своему племяннику и его отцу несколько ударов топором, причинив тяжелые травмы, от которых они скончались на месте, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

После этого мужчина зарезал собаку, которая жила с ними в квартире, и сбежал. На место ЧП выехали следователи и криминалисты. 67-летнего мужчину задержали в течение нескольких часов после совершения преступления.

- Ранее он привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление, - добавили в пресс-службе краевой полиции.

Уголовное дело следователи возбудили по статье "убийство двух лиц, в том числе малолетнего".

- В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе. - Все обстоятельства трагедии выясняются, проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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