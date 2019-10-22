Программа повышения конкурентоспособности позволит увеличить экспорт Прикамья на 93 млрд рублей

СЕГОДНЯ 13:48 2019-10-22T13:48:34+03:00

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В Министерстве промышленности и торговли РФ подвели итоги приёма заявок на участие в корпоративных программах повышения конкурентоспособности (КППК). Как отмечают в ведомстве, механизм поддержки организаций, реализующих КППК, является самым масштабным в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», утверждённого Президентом РФ Владимиром Путиным.

Из Пермского края к участию в КППК одобрено 22 проекта от 16 компаний на общую сумму 73,2 млрд рублей. Ожидается, что благодаря реализации этих проектов к 2024 году экспорт региональной продукции увеличится на 92,6 млрд рублей. По итогам прошлого года экспорт Пермского края составил 5,39 млрд долларов, за первые восемь месяцев текущего года – 3,49 млрд.

В корпоративных программах повышения конкурентоспособности примут участие предприятия химической, фармацевтической, лесопромышленной, лёгкой, кабельной промышленности, а также нефтегазового и сельскохозяйственного машиностроения.

Реализация ключевых инвестиционных проектов позволит к 2024 году обеспечить достижение ключевых показателей нацпроектов, установленных для Пермского края: объём отгрузки промышленных предприятий вырастет на 26%, а прирост экспорта составит более 50% относительно базового уровня 2017 года.

Подводя итоги Межрегионального экспортного форума, губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что за год количество предприятий-экспортёров в Пермском крае увеличилось почти на 20%. Речь преимущественно о малом и среднем бизнесе, который только начинает развивать экспортное направление. «Это залог дальнейшего роста экспорта в Пермском крае, благодаря чему мы сможем достичь или максимально приблизиться к показателям по объёму экспорта, поставленным президентом».

Отмечается, что организациям, реализующим КППК, будет снижена процентная ставка на 3–4,5% от ставки кредитных организаций. «Действие программы распространяется на инвестиционные кредиты для создания экспортно ориентированного производства в России и за рубежом, постэкпортное финансирование и международный факторинг, аккредитивы, кредиты иностранным покупателям и банкам иностранных покупателей», – сообщила заместитель министра промышленности Прикамья Елена Дегтярёва.

Согласно условиям КППК, максимальный объём одного кредита равняется 60 млрд рублей по инвестиционным кредитам и 30 млрд рублей по прочим кредитам. Срок действия программы – до 2024 года.

Напомним, на прошлой неделе реализацию нацпроектов обсудили на совещании с полномочным представителем Президента России в ПФО Игорем Комаровым. По словам полпреда, нацпроекты в Пермском крае реализуются на системной основе: «Мы видим, что есть вопросы, но они рабочие. Я надеюсь, что поручения, которые были даны Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным по реализации национальных проектов, в целом будут успешно выполнены. Мы обсуждали и мероприятия, которые могут повысить эффективность нацпроектов».