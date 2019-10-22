В Перми опубликовали книгу об уличном художнике Александре Жуневе

СЕГОДНЯ 12:59 2019-10-22T12:59:57+03:00

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В Перми выпустили книгу об одном из самых известных художников города. Несмотря на ранний уход - Александру Жуневу было всего 34 года - его работы оставили яркий след в истории пермского стрит-арта.

Издание «Рифей-Пермь» сообщает, что автором книги об Александре стала его вдова. Анна Жунева хотела сохранить память об Александре, запечатлеть его картины на страницах книги, так как работы художника постепенно пропадают с улиц города.

- И мне было важно высказаться, успеть высказаться, пока еще свежи воспоминания. Пока эта история еще как-то во мне есть. Потому что город стирает Сашу. Память стирает Сашу. Пока память еще память при мне, пока я помню эти истории, пока у меня есть еще этот запал. Хотя жизнь берет свое, я иду дальше, - рассказала Анна Жунева.

Электронную книгу «Александр Жунев. Эксперименты нехудожника» опубликована на сайте министерства культуры

ИСТОЧНИК KP.RU