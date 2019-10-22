«Она просто упала». В Прикамье мужчина избил сожительницу и пытался скрыть побои

СЕГОДНЯ 09:57 2019-10-22T09:57:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Из медучреждения Осы в полицию поступило сообщение о девушке с синяками по всему телу и переломом руки. Сотрудники полиции выехали на место для установления причин травм.

Оказалось, что накануне девушка вместе со своим сожителем гостили у подруги. Мужчина, выпив, начал конфликтовать с любимой. В какой-то момент он схватил девушку, подставив подножку, уронил ее на пол лицом вниз, сел сверху и с силой завел руку девушки за спину. Рука потерпевшей хрустнула.

Позже мужчина хотел скрыть побои и объяснял травмы неуклюжестью подруги. Однако экспертиза показала обратное, и вина мужчины была доказана.

Его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью сожительнице. Злоумышленника осудили на 3 года и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU