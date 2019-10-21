2019-10-21T18:20:36+03:00
Происшествия

В Перми разыскивают молодого мужчину со шрамом на переносице

Он пропал еще 12 октября
Екатерина ГАСПЕР
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Иван Тиунов пропал 12 октября. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"Иван Тиунов пропал 12 октября. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"
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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» объявили о поисках Тиунова Ивана Михайловича из Перми. Молодому мужчине 33 года (он 1986 года рождения).

Вечером 12 октября этого года он вышел из дома и до сих пор не вернулся. Последний раз на связь с родными он выходил в этот день вечером в 22:45. Что с ним случилось дальше, не известно.

В день пропажи Иван Тиунов был одет в темно-синий ватник, серую футболку, кирзовые сапоги, темно-синюю шапку. С собой у него был темно-зеленый рюкзак со вставками цвета хаки. Приметы пропавшего пермяка: рост 160 сантиметров, среднее телосложение, русые волосы, карие глаза. Особые приметы: у мужчины небольшой шрам на переносице, и он сутулится.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Ивана Тиунова, просят позвонить по телефону «горячей линии» 8-800-700-54-52 или 112. Волонтеры призывают к помощи добровольцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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