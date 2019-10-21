Контрольно-счетная палата Перми нашла нарушения в повышении стоимости проезда в общественном транспорте

СЕГОДНЯ 17:44 2019-10-21T17:44:04+03:00

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Контрольно-счетная палата Перми (КСП) опубликовала заключение на проект Пермской городской Думы «Об утверждении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах города Перми».

Проект предполагает повышение платы за проезд в общественном транспорте с 20 рублей до 26 рублей наличными и до 24 рублей по безналичному расчету.

КСП заключила, что расчет годового пассажиропотока произведен в отсутствие утвержденной методики его проведения. По данным отчета главы города, в 2018 году фактический пассажиропоток составил 242,1 миллиона человек, а расчетный по проекту – 231,8 миллион человек. В связи с этим нельзя подтвердить обоснованность тарифа на проезд одного человека.

Кроме того, планируемые доходы бюджета от платы за проезд не покрывают расходы, а источники восполнения дефицита не указаны. Также в проекте не обосновывается, почему тариф должны повысить уже с 1 декабря этого года.

КСП предложила рассмотреть проект решения Пермской городской Думы еще раз с учетом найденных недочетов.

ИСТОЧНИК KP.RU