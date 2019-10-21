2019-10-21T17:44:04+03:00
Общество

Контрольно-счетная палата Перми нашла нарушения в повышении стоимости проезда в общественном транспорте

Проект решения Пермской городской Думы предлагается пересмотреть
Екатерина ГАСПЕР
Поделиться:
Проект решения Пермской городской Думы подвергли критике.Проект решения Пермской городской Думы подвергли критике.Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

Контрольно-счетная палата Перми (КСП) опубликовала заключение на проект Пермской городской Думы «Об утверждении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах города Перми».

Проект предполагает повышение платы за проезд в общественном транспорте с 20 рублей до 26 рублей наличными и до 24 рублей по безналичному расчету.

КСП заключила, что расчет годового пассажиропотока произведен в отсутствие утвержденной методики его проведения. По данным отчета главы города, в 2018 году фактический пассажиропоток составил 242,1 миллиона человек, а расчетный по проекту – 231,8 миллион человек. В связи с этим нельзя подтвердить обоснованность тарифа на проезд одного человека.

Кроме того, планируемые доходы бюджета от платы за проезд не покрывают расходы, а источники восполнения дефицита не указаны. Также в проекте не обосновывается, почему тариф должны повысить уже с 1 декабря этого года.

КСП предложила рассмотреть проект решения Пермской городской Думы еще раз с учетом найденных недочетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Пермского края добилась выплаты «декретного» пособия через прокуратуру
В Перми разыскивают молодого мужчину со шрамом на переносице
В Прикамье обнаружили тело 32-летнего мужчины
Сегодня спектакль-финалист окружного фестиваля «Театральное Приволжье» можно посмотреть у себя дома
В Прикамье мигранта осудят за секс с несовершеннолетней
В Прикамье начался ремонт дамбы в поселке Новые Ляды
«Помогла донести покупки, а потом ограбила». Пермячка вырвала сумку у 84-летней пенсионерки
В Минстрое рассказали о ходе строительства нового зоопарка в Перми
В школах и детских садах Перми проходят экологические уроки по раздельному сбору мусора
В Перми из окна общежития выпал студент и разбился насмерть
В Перми вдоль набережной проложат детскую железную дорогу
"Сил родителям пережить это горе". Умер малыш, которому собирали деньги на операцию на сердце
Жителя Прикамья задержали за нападение на продавца
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидаются мокрый снег и сильный ветер
Карты Альфа-Банка с программами лояльности признаны лучшими
"Это просто чудо". Бездомному котенку, который стал жертвой живодеров, нашли хозяев
В подъезде пермской многоэтажки обрушилась бетонная лестница
В Перми закончились поиски 62-летней женщины