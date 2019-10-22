Плату за проезд в Перми повысят не с декабря, а с февраля

СЕГОДНЯ 07:29 2019-10-22T09:05:32+03:00

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За час до начала пленарного заседания Пермской городской думы члены двух комитетов – по экономическому развитию и социальной политике – собрались на совместное заседание. Вопросов в повестке было два. И оба касались стоимости проезда в городском транспорте. Депутаты обсуждали, надо ли повышать цену билетов с 20 рублей до 26 и какую стоимость проездных билетов при этом устанавливать.

На предыдущих заседаниях комитетов депутаты не утвердили предложения городской администрации, сочтя их преждевременными. Напомним, чиновники предложили повысить плату за проезд уже с 1 декабря. Также были разработаны варианты проездных билетов – от суточного до годового. Безлимит на сутки по предложению чиновников может стоить 130 рублей, а на год – почти 19 тысяч.

Накануне заседания глава Перми Дмитрий Самойлов предложил повышать плату не с декабря, а с 1 февраля. Об этом сообщила его заместитель Людмила Гаджиева.

Сейчас депутаты поддержали это предложение. После заседания комитетов вопрос будет рассматривать пленарное заседание.

ИСТОЧНИК KP.RU